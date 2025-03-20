CotationsSections
UZE: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070

18.9000 USD 0.1218 (0.64%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UZE a changé de -0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.9000 et à un maximum de 19.1595.

Suivez la dynamique United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
18.9000 19.1595
Range Annuel
16.6000 23.2200
Clôture Précédente
19.0218
Ouverture
19.0900
Bid
18.9000
Ask
18.9030
Plus Bas
18.9000
Plus Haut
19.1595
Volume
82
Changement quotidien
-0.64%
Changement Mensuel
6.54%
Changement à 6 Mois
-15.02%
Changement Annuel
-14.86%
20 septembre, samedi