UZE: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070

19.1100 USD 0.1500 (0.78%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UZE за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.9600, а максимальная — 19.2190.

Следите за динамикой United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.9600 19.2190
Годовой диапазон
16.6000 23.2200
Предыдущее закрытие
19.2600
Open
19.0000
Bid
19.1100
Ask
19.1130
Low
18.9600
High
19.2190
Объем
75
Дневное изменение
-0.78%
Месячное изменение
7.72%
6-месячное изменение
-14.07%
Годовое изменение
-13.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.