UZE: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070
19.1100 USD 0.1500 (0.78%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UZE за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.9600, а максимальная — 19.2190.
Следите за динамикой United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.9600 19.2190
Годовой диапазон
16.6000 23.2200
- Предыдущее закрытие
- 19.2600
- Open
- 19.0000
- Bid
- 19.1100
- Ask
- 19.1130
- Low
- 18.9600
- High
- 19.2190
- Объем
- 75
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- 7.72%
- 6-месячное изменение
- -14.07%
- Годовое изменение
- -13.92%
