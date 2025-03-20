Divisas / UZE
UZE: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070
19.0500 USD 0.0600 (0.31%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UZE de hoy ha cambiado un -0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.8800, mientras que el máximo ha alcanzado 19.2050.
Siga la dinámica de la pareja de divisas United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
18.8800 19.2050
Rango anual
16.6000 23.2200
- Cierres anteriores
- 19.1100
- Open
- 19.2050
- Bid
- 19.0500
- Ask
- 19.0530
- Low
- 18.8800
- High
- 19.2050
- Volumen
- 59
- Cambio diario
- -0.31%
- Cambio mensual
- 7.38%
- Cambio a 6 meses
- -14.34%
- Cambio anual
- -14.19%
