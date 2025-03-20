CotizacionesSecciones
UZE: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070

19.0500 USD 0.0600 (0.31%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de UZE de hoy ha cambiado un -0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.8800, mientras que el máximo ha alcanzado 19.2050.

Siga la dinámica de la pareja de divisas United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
18.8800 19.2050
Rango anual
16.6000 23.2200
Cierres anteriores
19.1100
Open
19.2050
Bid
19.0500
Ask
19.0530
Low
18.8800
High
19.2050
Volumen
59
Cambio diario
-0.31%
Cambio mensual
7.38%
Cambio a 6 meses
-14.34%
Cambio anual
-14.19%
