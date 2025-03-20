通貨 / UZE
UZE: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070
19.0218 USD 0.0282 (0.15%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UZEの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり19.0100の安値と19.1500の高値で取引されました。
United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
UZE News
- Array Digital Infrastructure, Inc. (AD) Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Array Digital And Telephone and Data Systems: Closure Of T-Mobile Deal Creates Opportunity
- Uze stock hits 52-week low at $16.60
- T-Mobile's Newly Launched Senior Unsecured Notes Are Fairly Priced (TMUSL) (TMUSI)
- United States Cellular Corporation (USM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Array Digital Infrastructure stock hits 52-week low at 19.87 USD
- United States Cellular’s Transformation To Array Digital Puts Baby Bonds On Edge (UZF)
- UZE stock hits 52-week low at 20.01 USD
- U.S. Cellular And Telephone and Data Systems: Why The Preferreds Are Still A Buy (TDS)
1日のレンジ
19.0100 19.1500
1年のレンジ
16.6000 23.2200
- 以前の終値
- 19.0500
- 始値
- 19.0400
- 買値
- 19.0218
- 買値
- 19.0248
- 安値
- 19.0100
- 高値
- 19.1500
- 出来高
- 32
- 1日の変化
- -0.15%
- 1ヶ月の変化
- 7.23%
- 6ヶ月の変化
- -14.47%
- 1年の変化
- -14.32%
