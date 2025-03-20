Währungen / UZE
UZE: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070
19.1200 USD 0.0982 (0.52%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UZE hat sich für heute um 0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.0900 bis zu einem Hoch von 19.1595 gehandelt.
Verfolgen Sie die United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
UZE News
- Array Digital Infrastructure, Inc. (AD) Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Array Digital And Telephone and Data Systems: Closure Of T-Mobile Deal Creates Opportunity
- Uze stock hits 52-week low at $16.60
- T-Mobile's Newly Launched Senior Unsecured Notes Are Fairly Priced (TMUSL) (TMUSI)
- United States Cellular Corporation (USM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Array Digital Infrastructure stock hits 52-week low at 19.87 USD
- United States Cellular’s Transformation To Array Digital Puts Baby Bonds On Edge (UZF)
- UZE stock hits 52-week low at 20.01 USD
- U.S. Cellular And Telephone and Data Systems: Why The Preferreds Are Still A Buy (TDS)
Tagesspanne
19.0900 19.1595
Jahresspanne
16.6000 23.2200
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.0218
- Eröffnung
- 19.0900
- Bid
- 19.1200
- Ask
- 19.1230
- Tief
- 19.0900
- Hoch
- 19.1595
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.52%
- Monatsänderung
- 7.78%
- 6-Monatsänderung
- -14.03%
- Jahresänderung
- -13.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K