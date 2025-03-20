KurseKategorien
UZE: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070

19.1200 USD 0.0982 (0.52%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UZE hat sich für heute um 0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.0900 bis zu einem Hoch von 19.1595 gehandelt.

Verfolgen Sie die United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
19.0900 19.1595
Jahresspanne
16.6000 23.2200
Vorheriger Schlusskurs
19.0218
Eröffnung
19.0900
Bid
19.1200
Ask
19.1230
Tief
19.0900
Hoch
19.1595
Volumen
10
Tagesänderung
0.52%
Monatsänderung
7.78%
6-Monatsänderung
-14.03%
Jahresänderung
-13.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K