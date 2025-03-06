Dövizler / UVIX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UVIX: VS TR 2x Long VIX Futures ETF
10.06 USD 0.01 (0.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UVIX fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.90 ve Yüksek fiyatı olarak 10.35 aralığında işlem gördü.
VS TR 2x Long VIX Futures ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UVIX haberleri
- UVIX: Not The Best Way To Play VIX Increases, But Worth A Look (BATS:UVIX)
- UVIX Can Amplify Exposure To Volatility (BATS:UVIX)
- UVIX And UVXY ETF: The Equity Volatility Premium Might Be Unwound Soon (BATS:UVXY)
- UVIX: Fear Fades (BATS:UVIX)
- UVIX: Wait For Opportunity To Short (BATS:UVIX)
- Simplify Volatility Premium ETF: 15.25% Distribution Yield, Interesting Buy (SVOL)
Günlük aralık
9.90 10.35
Yıllık aralık
2.94 105.17
- Önceki kapanış
- 10.05
- Açılış
- 9.93
- Satış
- 10.06
- Alış
- 10.36
- Düşük
- 9.90
- Yüksek
- 10.35
- Hacim
- 9.587 K
- Günlük değişim
- 0.10%
- Aylık değişim
- -24.98%
- 6 aylık değişim
- -73.73%
- Yıllık değişim
- 112.68%
21 Eylül, Pazar