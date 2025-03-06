FiyatlarBölümler
UVIX
UVIX: VS TR 2x Long VIX Futures ETF

10.06 USD 0.01 (0.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UVIX fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.90 ve Yüksek fiyatı olarak 10.35 aralığında işlem gördü.

VS TR 2x Long VIX Futures ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
9.90 10.35
Yıllık aralık
2.94 105.17
Önceki kapanış
10.05
Açılış
9.93
Satış
10.06
Alış
10.36
Düşük
9.90
Yüksek
10.35
Hacim
9.587 K
Günlük değişim
0.10%
Aylık değişim
-24.98%
6 aylık değişim
-73.73%
Yıllık değişim
112.68%
21 Eylül, Pazar