UVIX: VS TR 2x Long VIX Futures ETF

10.90 USD 0.36 (3.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UVIX за сегодня изменился на 3.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.57, а максимальная — 10.95.

Следите за динамикой VS TR 2x Long VIX Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.57 10.95
Годовой диапазон
2.94 105.17
Предыдущее закрытие
10.54
Open
10.60
Bid
10.90
Ask
11.20
Low
10.57
High
10.95
Объем
11.137 K
Дневное изменение
3.42%
Месячное изменение
-18.72%
6-месячное изменение
-71.53%
Годовое изменение
130.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.