Валюты / UVIX
UVIX: VS TR 2x Long VIX Futures ETF
10.90 USD 0.36 (3.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UVIX за сегодня изменился на 3.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.57, а максимальная — 10.95.
Следите за динамикой VS TR 2x Long VIX Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.57 10.95
Годовой диапазон
2.94 105.17
- Предыдущее закрытие
- 10.54
- Open
- 10.60
- Bid
- 10.90
- Ask
- 11.20
- Low
- 10.57
- High
- 10.95
- Объем
- 11.137 K
- Дневное изменение
- 3.42%
- Месячное изменение
- -18.72%
- 6-месячное изменение
- -71.53%
- Годовое изменение
- 130.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.