Moedas / UVIX
UVIX: VS TR 2x Long VIX Futures ETF
10.14 USD 0.76 (6.97%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UVIX para hoje mudou para -6.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.79 e o mais alto foi 10.78.
Veja a dinâmica do par de moedas VS TR 2x Long VIX Futures ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
9.79 10.78
Faixa anual
2.94 105.17
- Fechamento anterior
- 10.90
- Open
- 10.72
- Bid
- 10.14
- Ask
- 10.44
- Low
- 9.79
- High
- 10.78
- Volume
- 25.666 K
- Mudança diária
- -6.97%
- Mudança mensal
- -24.38%
- Mudança de 6 meses
- -73.52%
- Mudança anual
- 114.38%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh