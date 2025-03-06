통화 / UVIX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
UVIX: VS TR 2x Long VIX Futures ETF
10.06 USD 0.01 (0.10%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UVIX 환율이 오늘 0.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.90이고 고가는 10.35이었습니다.
VS TR 2x Long VIX Futures ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UVIX News
- UVIX: Not The Best Way To Play VIX Increases, But Worth A Look (BATS:UVIX)
- UVIX Can Amplify Exposure To Volatility (BATS:UVIX)
- UVIX And UVXY ETF: The Equity Volatility Premium Might Be Unwound Soon (BATS:UVXY)
- UVIX: Fear Fades (BATS:UVIX)
- UVIX: Wait For Opportunity To Short (BATS:UVIX)
- Simplify Volatility Premium ETF: 15.25% Distribution Yield, Interesting Buy (SVOL)
일일 변동 비율
9.90 10.35
년간 변동
2.94 105.17
- 이전 종가
- 10.05
- 시가
- 9.93
- Bid
- 10.06
- Ask
- 10.36
- 저가
- 9.90
- 고가
- 10.35
- 볼륨
- 9.587 K
- 일일 변동
- 0.10%
- 월 변동
- -24.98%
- 6개월 변동
- -73.73%
- 년간 변동율
- 112.68%
20 9월, 토요일