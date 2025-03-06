Valute / UVIX
UVIX: VS TR 2x Long VIX Futures ETF
10.06 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UVIX ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.90 e ad un massimo di 10.35.
Segui le dinamiche di VS TR 2x Long VIX Futures ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.90 10.35
Intervallo Annuale
2.94 105.17
- Chiusura Precedente
- 10.05
- Apertura
- 9.93
- Bid
- 10.06
- Ask
- 10.36
- Minimo
- 9.90
- Massimo
- 10.35
- Volume
- 9.587 K
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- -24.98%
- Variazione Semestrale
- -73.73%
- Variazione Annuale
- 112.68%
20 settembre, sabato