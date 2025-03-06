QuotazioniSezioni
UVIX
UVIX: VS TR 2x Long VIX Futures ETF

10.06 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UVIX ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.90 e ad un massimo di 10.35.

Segui le dinamiche di VS TR 2x Long VIX Futures ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
9.90 10.35
Intervallo Annuale
2.94 105.17
Chiusura Precedente
10.05
Apertura
9.93
Bid
10.06
Ask
10.36
Minimo
9.90
Massimo
10.35
Volume
9.587 K
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
-24.98%
Variazione Semestrale
-73.73%
Variazione Annuale
112.68%
20 settembre, sabato