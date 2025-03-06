Währungen / UVIX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UVIX: VS TR 2x Long VIX Futures ETF
10.05 USD 0.09 (0.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UVIX hat sich für heute um -0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.72 bis zu einem Hoch von 10.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die VS TR 2x Long VIX Futures ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UVIX News
- UVIX: Not The Best Way To Play VIX Increases, But Worth A Look (BATS:UVIX)
- UVIX Can Amplify Exposure To Volatility (BATS:UVIX)
- UVIX And UVXY ETF: The Equity Volatility Premium Might Be Unwound Soon (BATS:UVXY)
- UVIX: Fear Fades (BATS:UVIX)
- UVIX: Wait For Opportunity To Short (BATS:UVIX)
- Simplify Volatility Premium ETF: 15.25% Distribution Yield, Interesting Buy (SVOL)
Tagesspanne
9.72 10.13
Jahresspanne
2.94 105.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.14
- Eröffnung
- 9.80
- Bid
- 10.05
- Ask
- 10.35
- Tief
- 9.72
- Hoch
- 10.13
- Volumen
- 10.231 K
- Tagesänderung
- -0.89%
- Monatsänderung
- -25.06%
- 6-Monatsänderung
- -73.75%
- Jahresänderung
- 112.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K