Devises / UVIX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UVIX: VS TR 2x Long VIX Futures ETF
10.06 USD 0.01 (0.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UVIX a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.90 et à un maximum de 10.35.
Suivez la dynamique VS TR 2x Long VIX Futures ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UVIX Nouvelles
- UVIX: Not The Best Way To Play VIX Increases, But Worth A Look (BATS:UVIX)
- UVIX Can Amplify Exposure To Volatility (BATS:UVIX)
- UVIX And UVXY ETF: The Equity Volatility Premium Might Be Unwound Soon (BATS:UVXY)
- UVIX: Fear Fades (BATS:UVIX)
- UVIX: Wait For Opportunity To Short (BATS:UVIX)
- Simplify Volatility Premium ETF: 15.25% Distribution Yield, Interesting Buy (SVOL)
Range quotidien
9.90 10.35
Range Annuel
2.94 105.17
- Clôture Précédente
- 10.05
- Ouverture
- 9.93
- Bid
- 10.06
- Ask
- 10.36
- Plus Bas
- 9.90
- Plus Haut
- 10.35
- Volume
- 9.587 K
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- -24.98%
- Changement à 6 Mois
- -73.73%
- Changement Annuel
- 112.68%
20 septembre, samedi