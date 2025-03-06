通貨 / UVIX
UVIX: VS TR 2x Long VIX Futures ETF
10.05 USD 0.09 (0.89%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UVIXの今日の為替レートは、-0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり9.72の安値と10.13の高値で取引されました。
VS TR 2x Long VIX Futures ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
9.72 10.13
1年のレンジ
2.94 105.17
- 以前の終値
- 10.14
- 始値
- 9.80
- 買値
- 10.05
- 買値
- 10.35
- 安値
- 9.72
- 高値
- 10.13
- 出来高
- 10.231 K
- 1日の変化
- -0.89%
- 1ヶ月の変化
- -25.06%
- 6ヶ月の変化
- -73.75%
- 1年の変化
- 112.47%
