通貨 / UVIX
UVIX: VS TR 2x Long VIX Futures ETF

10.05 USD 0.09 (0.89%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UVIXの今日の為替レートは、-0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり9.72の安値と10.13の高値で取引されました。

VS TR 2x Long VIX Futures ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
9.72 10.13
1年のレンジ
2.94 105.17
以前の終値
10.14
始値
9.80
買値
10.05
買値
10.35
安値
9.72
高値
10.13
出来高
10.231 K
1日の変化
-0.89%
1ヶ月の変化
-25.06%
6ヶ月の変化
-73.75%
1年の変化
112.47%
