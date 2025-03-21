Dövizler / UVE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UVE: UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC
25.63 USD 0.10 (0.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UVE fiyatı bugün -0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.40 ve Yüksek fiyatı olarak 25.87 aralığında işlem gördü.
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UVE haberleri
- Universal Insurance: Q2-2025 Earnings In Context (NYSE:UVE)
- Universal Insurance: Still Waiting For A Dip Despite Solid Underwriting And Balance Sheet
- Downes, Universal insurance executive chairman, sells $506k in shares
- Heritage Insurance Zooms Past S&P 500 YTD: Time to Buy the Stock?
- Universal Insurance Q2 2025 presentation: EPS beat masks significant revenue shortfall
- Earnings call transcript: Universal Insurance Q2 2025 sees revenue miss, EPS beat
- Universal Insurance Holdings (UVE) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Universal Insurance earnings beat by $0.11, revenue fell short of estimates
- Universal insurance director Jon Springer sells $811,656 in stock
- Universal’s Insurance Subsidiaries Complete 2025-2026 Reinsurance Program
- UVE stock hits 52-week high at $26.88 amid robust annual growth
- UVE stock hits 52-week high at $26.53 amid robust growth
- Universal Insurance: Balanced And Strategic Growth, But I'll Wait For A Dip (NYSE:UVE)
- Universal Insurance Holdings Stock: Needs Profitable Underwriting (NYSE:UVE)
Günlük aralık
25.40 25.87
Yıllık aralık
16.50 28.48
- Önceki kapanış
- 25.73
- Açılış
- 25.47
- Satış
- 25.63
- Alış
- 25.93
- Düşük
- 25.40
- Yüksek
- 25.87
- Hacim
- 173
- Günlük değişim
- -0.39%
- Aylık değişim
- 6.04%
- 6 aylık değişim
- 8.56%
- Yıllık değişim
- 17.19%
21 Eylül, Pazar