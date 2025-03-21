Валюты / UVE
UVE: UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC
24.63 USD 0.33 (1.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UVE за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.50, а максимальная — 24.79.
Следите за динамикой UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.50 24.79
Годовой диапазон
16.50 28.48
- Предыдущее закрытие
- 24.96
- Open
- 24.79
- Bid
- 24.63
- Ask
- 24.93
- Low
- 24.50
- High
- 24.79
- Объем
- 113
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- 1.90%
- 6-месячное изменение
- 4.32%
- Годовое изменение
- 12.62%
