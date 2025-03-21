KurseKategorien
Währungen / UVE
UVE: UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC

25.73 USD 0.42 (1.66%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UVE hat sich für heute um 1.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.27 bis zu einem Hoch von 26.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
25.27 26.06
Jahresspanne
16.50 28.48
Vorheriger Schlusskurs
25.31
Eröffnung
25.27
Bid
25.73
Ask
26.03
Tief
25.27
Hoch
26.06
Volumen
370
Tagesänderung
1.66%
Monatsänderung
6.45%
6-Monatsänderung
8.98%
Jahresänderung
17.65%
