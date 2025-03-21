Währungen / UVE
UVE: UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC
25.73 USD 0.42 (1.66%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UVE hat sich für heute um 1.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.27 bis zu einem Hoch von 26.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
UVE News
Tagesspanne
25.27 26.06
Jahresspanne
16.50 28.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.31
- Eröffnung
- 25.27
- Bid
- 25.73
- Ask
- 26.03
- Tief
- 25.27
- Hoch
- 26.06
- Volumen
- 370
- Tagesänderung
- 1.66%
- Monatsänderung
- 6.45%
- 6-Monatsänderung
- 8.98%
- Jahresänderung
- 17.65%
