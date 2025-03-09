Dövizler / USPH
USPH: U.S. Physical Therapy Inc
78.50 USD 1.76 (2.19%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
USPH fiyatı bugün -2.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.31 ve Yüksek fiyatı olarak 80.00 aralığında işlem gördü.
U.S. Physical Therapy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
78.31 80.00
Yıllık aralık
62.77 101.20
- Önceki kapanış
- 80.26
- Açılış
- 80.00
- Satış
- 78.50
- Alış
- 78.80
- Düşük
- 78.31
- Yüksek
- 80.00
- Hacim
- 183
- Günlük değişim
- -2.19%
- Aylık değişim
- -4.74%
- 6 aylık değişim
- 8.89%
- Yıllık değişim
- -6.41%
21 Eylül, Pazar