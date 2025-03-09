CotationsSections
Devises / USPH
Retour à Actions

USPH: U.S. Physical Therapy Inc

78.50 USD 1.76 (2.19%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de USPH a changé de -2.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.31 et à un maximum de 80.00.

Suivez la dynamique U.S. Physical Therapy Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USPH Nouvelles

Range quotidien
78.31 80.00
Range Annuel
62.77 101.20
Clôture Précédente
80.26
Ouverture
80.00
Bid
78.50
Ask
78.80
Plus Bas
78.31
Plus Haut
80.00
Volume
183
Changement quotidien
-2.19%
Changement Mensuel
-4.74%
Changement à 6 Mois
8.89%
Changement Annuel
-6.41%
20 septembre, samedi