货币 / USPH
USPH: U.S. Physical Therapy Inc
78.37 USD 0.95 (1.20%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日USPH汇率已更改-1.20%。当日，交易品种以低点78.18和高点80.25进行交易。
关注U.S. Physical Therapy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
78.18 80.25
年范围
62.77 101.20
- 前一天收盘价
- 79.32
- 开盘价
- 79.13
- 卖价
- 78.37
- 买价
- 78.67
- 最低价
- 78.18
- 最高价
- 80.25
- 交易量
- 119
- 日变化
- -1.20%
- 月变化
- -4.90%
- 6个月变化
- 8.71%
- 年变化
- -6.57%
