USPH: U.S. Physical Therapy Inc
80.00 USD 0.26 (0.32%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von USPH hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.00 bis zu einem Hoch von 80.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die U.S. Physical Therapy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
80.00 80.00
Jahresspanne
62.77 101.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.26
- Eröffnung
- 80.00
- Bid
- 80.00
- Ask
- 80.30
- Tief
- 80.00
- Hoch
- 80.00
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- -2.92%
- 6-Monatsänderung
- 10.97%
- Jahresänderung
- -4.63%
