USPH: U.S. Physical Therapy Inc

80.00 USD 0.26 (0.32%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von USPH hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.00 bis zu einem Hoch von 80.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die U.S. Physical Therapy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
80.00 80.00
Jahresspanne
62.77 101.20
Vorheriger Schlusskurs
80.26
Eröffnung
80.00
Bid
80.00
Ask
80.30
Tief
80.00
Hoch
80.00
Volumen
1
Tagesänderung
-0.32%
Monatsänderung
-2.92%
6-Monatsänderung
10.97%
Jahresänderung
-4.63%
