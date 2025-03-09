Валюты / USPH
USPH: U.S. Physical Therapy Inc
78.37 USD 0.95 (1.20%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USPH за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.18, а максимальная — 80.25.
Следите за динамикой U.S. Physical Therapy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
78.18 80.25
Годовой диапазон
62.77 101.20
- Предыдущее закрытие
- 79.32
- Open
- 79.13
- Bid
- 78.37
- Ask
- 78.67
- Low
- 78.18
- High
- 80.25
- Объем
- 119
- Дневное изменение
- -1.20%
- Месячное изменение
- -4.90%
- 6-месячное изменение
- 8.71%
- Годовое изменение
- -6.57%
