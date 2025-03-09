통화 / USPH
USPH: U.S. Physical Therapy Inc
78.50 USD 1.76 (2.19%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
USPH 환율이 오늘 -2.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 78.31이고 고가는 80.00이었습니다.
U.S. Physical Therapy Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
78.31 80.00
년간 변동
62.77 101.20
- 이전 종가
- 80.26
- 시가
- 80.00
- Bid
- 78.50
- Ask
- 78.80
- 저가
- 78.31
- 고가
- 80.00
- 볼륨
- 183
- 일일 변동
- -2.19%
- 월 변동
- -4.74%
- 6개월 변동
- 8.89%
- 년간 변동율
- -6.41%
