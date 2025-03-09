通貨 / USPH
USPH: U.S. Physical Therapy Inc
80.26 USD 1.26 (1.59%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
USPHの今日の為替レートは、1.59%変化しました。日中、通貨は1あたり78.97の安値と80.55の高値で取引されました。
U.S. Physical Therapy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
78.97 80.55
1年のレンジ
62.77 101.20
- 以前の終値
- 79.00
- 始値
- 78.99
- 買値
- 80.26
- 買値
- 80.56
- 安値
- 78.97
- 高値
- 80.55
- 出来高
- 339
- 1日の変化
- 1.59%
- 1ヶ月の変化
- -2.61%
- 6ヶ月の変化
- 11.33%
- 1年の変化
- -4.32%
