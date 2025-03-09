クォートセクション
通貨 / USPH
USPH: U.S. Physical Therapy Inc

80.26 USD 1.26 (1.59%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USPHの今日の為替レートは、1.59%変化しました。日中、通貨は1あたり78.97の安値と80.55の高値で取引されました。

U.S. Physical Therapy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
78.97 80.55
1年のレンジ
62.77 101.20
以前の終値
79.00
始値
78.99
買値
80.26
買値
80.56
安値
78.97
高値
80.55
出来高
339
1日の変化
1.59%
1ヶ月の変化
-2.61%
6ヶ月の変化
11.33%
1年の変化
-4.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K