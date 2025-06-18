- Genel bakış
USAI: Pacer American Energy Independence ETF
USAI fiyatı bugün -2.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.52 ve Yüksek fiyatı olarak 39.09 aralığında işlem gördü.
Pacer American Energy Independence ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
USAI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Pacer American Energy Independence ETF hisse senedi 38.52 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 38.52 - 39.09 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 39.43 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 10 değerine ulaştı. USAI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Pacer American Energy Independence ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Pacer American Energy Independence ETF hisse senedi şu anda 38.52 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.96% ve USD değerlerini izler. USAI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
USAI hisse senedi nasıl alınır?
Pacer American Energy Independence ETF hisselerini şu anki 38.52 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 38.52 ve Ask 38.82 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 10 ve günlük değişim oranı -1.46% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte USAI fiyat hareketlerini takip edin.
USAI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Pacer American Energy Independence ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 34.20 - 43.98 ve mevcut fiyatı 38.52 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 38.52 veya Ask 38.82 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.73% ve 6 aylık değişim oranı 0.13% değerlerini karşılaştırır. USAI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
American Energy Independence ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
American Energy Independence ETF hisse senedi yıllık olarak 43.98 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 34.20 - 43.98). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 39.43 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Pacer American Energy Independence ETF performansını takip edin.
American Energy Independence ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
American Energy Independence ETF (USAI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 34.20 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 38.52 ve hareket ettiği yıllık aralık 34.20 - 43.98 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki USAI fiyat hareketlerini izleyin.
USAI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Pacer American Energy Independence ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 39.43 ve yıllık değişim oranı 4.96% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 39.43
- Açılış
- 39.09
- Satış
- 38.52
- Alış
- 38.82
- Düşük
- 38.52
- Yüksek
- 39.09
- Hacim
- 10
- Günlük değişim
- -2.31%
- Aylık değişim
- -2.73%
- 6 aylık değişim
- 0.13%
- Yıllık değişim
- 4.96%