USAI: Pacer American Energy Independence ETF

38.52 USD 0.91 (2.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日USAI汇率已更改-2.31%。当日，交易品种以低点38.52和高点39.09进行交易。

关注Pacer American Energy Independence ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

USAI股票今天的价格是多少？

Pacer American Energy Independence ETF股票今天的定价为38.52。它在38.52 - 39.09范围内交易，昨天的收盘价为39.43，交易量达到10。USAI的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer American Energy Independence ETF股票是否支付股息？

Pacer American Energy Independence ETF目前的价值为38.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.96%和USD。实时查看图表以跟踪USAI走势。

如何购买USAI股票？

您可以以38.52的当前价格购买Pacer American Energy Independence ETF股票。订单通常设置在38.52或38.82附近，而10和-1.46%显示市场活动。立即关注USAI的实时图表更新。

如何投资USAI股票？

投资Pacer American Energy Independence ETF需要考虑年度范围34.20 - 43.98和当前价格38.52。许多人在以38.52或38.82下订单之前，会比较-2.73%和。实时查看USAI价格图表，了解每日变化。

American Energy Independence ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，American Energy Independence ETF的最高价格是43.98。在34.20 - 43.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer American Energy Independence ETF的绩效。

American Energy Independence ETF股票的最低价格是多少？

American Energy Independence ETF（USAI）的最低价格为34.20。将其与当前的38.52和34.20 - 43.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USAI股票是什么时候拆分的？

Pacer American Energy Independence ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.43和4.96%中可见。

日范围
38.52 39.09
年范围
34.20 43.98
前一天收盘价
39.43
开盘价
39.09
卖价
38.52
买价
38.82
最低价
38.52
最高价
39.09
交易量
10
日变化
-2.31%
月变化
-2.73%
6个月变化
0.13%
年变化
4.96%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
55.0
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
51.2
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.6%
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.7%
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
418
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
547
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值