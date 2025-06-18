- Aperçu
USAI: Pacer American Energy Independence ETF
Le taux de change de USAI a changé de -2.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.52 et à un maximum de 39.09.
Suivez la dynamique Pacer American Energy Independence ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
USAI Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action USAI aujourd'hui ?
L'action Pacer American Energy Independence ETF est cotée à 38.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans 38.52 - 39.09, a clôturé hier à 39.43 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de USAI présente ces mises à jour.
L'action Pacer American Energy Independence ETF verse-t-elle des dividendes ?
Pacer American Energy Independence ETF est actuellement valorisé à 38.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.96% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de USAI.
Comment acheter des actions USAI ?
Vous pouvez acheter des actions Pacer American Energy Independence ETF au cours actuel de 38.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 38.52 ou de 38.82, le 10 et le -1.46% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de USAI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action USAI ?
Investir dans Pacer American Energy Independence ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 34.20 - 43.98 et le prix actuel 38.52. Beaucoup comparent -2.73% et 0.13% avant de passer des ordres à 38.52 ou 38.82. Consultez le graphique du cours de USAI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action American Energy Independence ETF ?
Le cours le plus élevé de American Energy Independence ETF l'année dernière était 43.98. Au cours de 34.20 - 43.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 39.43 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pacer American Energy Independence ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action American Energy Independence ETF ?
Le cours le plus bas de American Energy Independence ETF (USAI) sur l'année a été 34.20. Sa comparaison avec 38.52 et 34.20 - 43.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de USAI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action USAI a-t-elle été divisée ?
Pacer American Energy Independence ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 39.43 et 4.96% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 39.43
- Ouverture
- 39.09
- Bid
- 38.52
- Ask
- 38.82
- Plus Bas
- 38.52
- Plus Haut
- 39.09
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- -2.31%
- Changement Mensuel
- -2.73%
- Changement à 6 Mois
- 0.13%
- Changement Annuel
- 4.96%
