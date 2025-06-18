CotationsSections
USAI: Pacer American Energy Independence ETF

38.52 USD 0.91 (2.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de USAI a changé de -2.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.52 et à un maximum de 39.09.

Suivez la dynamique Pacer American Energy Independence ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USAI Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action USAI aujourd'hui ?

L'action Pacer American Energy Independence ETF est cotée à 38.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans 38.52 - 39.09, a clôturé hier à 39.43 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de USAI présente ces mises à jour.

L'action Pacer American Energy Independence ETF verse-t-elle des dividendes ?

Pacer American Energy Independence ETF est actuellement valorisé à 38.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.96% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de USAI.

Comment acheter des actions USAI ?

Vous pouvez acheter des actions Pacer American Energy Independence ETF au cours actuel de 38.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 38.52 ou de 38.82, le 10 et le -1.46% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de USAI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action USAI ?

Investir dans Pacer American Energy Independence ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 34.20 - 43.98 et le prix actuel 38.52. Beaucoup comparent -2.73% et 0.13% avant de passer des ordres à 38.52 ou 38.82. Consultez le graphique du cours de USAI en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action American Energy Independence ETF ?

Le cours le plus élevé de American Energy Independence ETF l'année dernière était 43.98. Au cours de 34.20 - 43.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 39.43 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pacer American Energy Independence ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action American Energy Independence ETF ?

Le cours le plus bas de American Energy Independence ETF (USAI) sur l'année a été 34.20. Sa comparaison avec 38.52 et 34.20 - 43.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de USAI sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action USAI a-t-elle été divisée ?

Pacer American Energy Independence ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 39.43 et 4.96% après les opérations sur titres.

Range quotidien
38.52 39.09
Range Annuel
34.20 43.98
Clôture Précédente
39.43
Ouverture
39.09
Bid
38.52
Ask
38.82
Plus Bas
38.52
Plus Haut
39.09
Volume
10
Changement quotidien
-2.31%
Changement Mensuel
-2.73%
Changement à 6 Mois
0.13%
Changement Annuel
4.96%
10 octobre, vendredi
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
418
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
547
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Solde Budgétaire Fédéral
Act
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev