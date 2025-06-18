QuotazioniSezioni
USAI: Pacer American Energy Independence ETF

38.52 USD 0.91 (2.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio USAI ha avuto una variazione del -2.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.52 e ad un massimo di 39.09.

Segui le dinamiche di Pacer American Energy Independence ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni USAI oggi?

Oggi le azioni Pacer American Energy Independence ETF sono prezzate a 38.52. Viene scambiato all'interno di 38.52 - 39.09, la chiusura di ieri è stata 39.43 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USAI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Pacer American Energy Independence ETF pagano dividendi?

Pacer American Energy Independence ETF è attualmente valutato a 38.52. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.96% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USAI.

Come acquistare azioni USAI?

Puoi acquistare azioni Pacer American Energy Independence ETF al prezzo attuale di 38.52. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.52 o 38.82, mentre 10 e -1.46% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USAI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni USAI?

Investire in Pacer American Energy Independence ETF implica considerare l'intervallo annuale 34.20 - 43.98 e il prezzo attuale 38.52. Molti confrontano -2.73% e 0.13% prima di effettuare ordini su 38.52 o 38.82. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USAI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni American Energy Independence ETF?

Il prezzo massimo di American Energy Independence ETF nell'ultimo anno è stato 43.98. All'interno di 34.20 - 43.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.43 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacer American Energy Independence ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni American Energy Independence ETF?

Il prezzo più basso di American Energy Independence ETF (USAI) nel corso dell'anno è stato 34.20. Confrontandolo con gli attuali 38.52 e 34.20 - 43.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USAI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USAI?

Pacer American Energy Independence ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.43 e 4.96%.

Intervallo Giornaliero
38.52 39.09
Intervallo Annuale
34.20 43.98
Chiusura Precedente
39.43
Apertura
39.09
Bid
38.52
Ask
38.82
Minimo
38.52
Massimo
39.09
Volume
10
Variazione giornaliera
-2.31%
Variazione Mensile
-2.73%
Variazione Semestrale
0.13%
Variazione Annuale
4.96%
10 ottobre, venerdì
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
418
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
547
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Saldo di Bilancio Federale
Agire
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev