USAI: Pacer American Energy Independence ETF
Il tasso di cambio USAI ha avuto una variazione del -2.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.52 e ad un massimo di 39.09.
Segui le dinamiche di Pacer American Energy Independence ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni USAI oggi?
Oggi le azioni Pacer American Energy Independence ETF sono prezzate a 38.52. Viene scambiato all'interno di 38.52 - 39.09, la chiusura di ieri è stata 39.43 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USAI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pacer American Energy Independence ETF pagano dividendi?
Pacer American Energy Independence ETF è attualmente valutato a 38.52. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.96% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USAI.
Come acquistare azioni USAI?
Puoi acquistare azioni Pacer American Energy Independence ETF al prezzo attuale di 38.52. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.52 o 38.82, mentre 10 e -1.46% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USAI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni USAI?
Investire in Pacer American Energy Independence ETF implica considerare l'intervallo annuale 34.20 - 43.98 e il prezzo attuale 38.52. Molti confrontano -2.73% e 0.13% prima di effettuare ordini su 38.52 o 38.82. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USAI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni American Energy Independence ETF?
Il prezzo massimo di American Energy Independence ETF nell'ultimo anno è stato 43.98. All'interno di 34.20 - 43.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.43 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacer American Energy Independence ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni American Energy Independence ETF?
Il prezzo più basso di American Energy Independence ETF (USAI) nel corso dell'anno è stato 34.20. Confrontandolo con gli attuali 38.52 e 34.20 - 43.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USAI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USAI?
Pacer American Energy Independence ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.43 e 4.96%.
- Chiusura Precedente
- 39.43
- Apertura
- 39.09
- Bid
- 38.52
- Ask
- 38.82
- Minimo
- 38.52
- Massimo
- 39.09
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -2.31%
- Variazione Mensile
- -2.73%
- Variazione Semestrale
- 0.13%
- Variazione Annuale
- 4.96%
