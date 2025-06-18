クォートセクション
USAI: Pacer American Energy Independence ETF

37.70 USD 0.82 (2.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USAIの今日の為替レートは、-2.13%変化しました。日中、通貨は1あたり37.70の安値と38.45の高値で取引されました。

Pacer American Energy Independence ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

USAI株の現在の価格は？

Pacer American Energy Independence ETFの株価は本日37.70です。37.70 - 38.45内で取引され、前日の終値は38.52、取引量は23に達しました。USAIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Pacer American Energy Independence ETFの株は配当を出しますか？

Pacer American Energy Independence ETFの現在の価格は37.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.72%やUSDにも注目します。USAIの動きはライブチャートで確認できます。

USAI株を買う方法は？

Pacer American Energy Independence ETFの株は現在37.70で購入可能です。注文は通常37.70または38.00付近で行われ、23や-1.87%が市場の動きを示します。USAIの最新情報はライブチャートで確認できます。

USAI株に投資する方法は？

Pacer American Energy Independence ETFへの投資では、年間の値幅34.20 - 43.98と現在の37.70を考慮します。注文は多くの場合37.70や38.00で行われる前に、-4.80%や-2.00%と比較されます。USAIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

American Energy Independence ETFの株の最高値は？

American Energy Independence ETFの過去1年の最高値は43.98でした。34.20 - 43.98内で株価は大きく変動し、38.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacer American Energy Independence ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

American Energy Independence ETFの株の最低値は？

American Energy Independence ETF(USAI)の年間最安値は34.20でした。現在の37.70や34.20 - 43.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USAIの動きはライブチャートで確認できます。

USAIの株式分割はいつ行われましたか？

Pacer American Energy Independence ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.52、2.72%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
37.70 38.45
1年のレンジ
34.20 43.98
以前の終値
38.52
始値
38.42
買値
37.70
買値
38.00
安値
37.70
高値
38.45
出来高
23
1日の変化
-2.13%
1ヶ月の変化
-4.80%
6ヶ月の変化
-2.00%
1年の変化
2.72%
11 10月, 土曜日