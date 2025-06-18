- Обзор рынка
USAI: Pacer American Energy Independence ETF
Курс USAI за сегодня изменился на -2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.52, а максимальная — 39.09.
Следите за динамикой Pacer American Energy Independence ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости USAI
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USAI сегодня?
Pacer American Energy Independence ETF (USAI) сегодня оценивается на уровне 38.52. Инструмент торгуется в пределах 38.52 - 39.09, вчерашнее закрытие составило 39.43, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer American Energy Independence ETF?
Pacer American Energy Independence ETF в настоящее время оценивается в 38.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.96% и USD. Отслеживайте движения USAI на графике в реальном времени.
Как купить акции USAI?
Вы можете купить акции Pacer American Energy Independence ETF (USAI) по текущей цене 38.52. Ордера обычно размещаются около 38.52 или 38.82, тогда как 10 и -1.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USAI?
Инвестирование в Pacer American Energy Independence ETF предполагает учет годового диапазона 34.20 - 43.98 и текущей цены 38.52. Многие сравнивают -2.73% и 0.13% перед размещением ордеров на 38.52 или 38.82. Изучайте ежедневные изменения цены USAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции American Energy Independence ETF?
Самая высокая цена American Energy Independence ETF (USAI) за последний год составила 43.98. Акции заметно колебались в пределах 34.20 - 43.98, сравнение с 39.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer American Energy Independence ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции American Energy Independence ETF?
Самая низкая цена American Energy Independence ETF (USAI) за год составила 34.20. Сравнение с текущими 38.52 и 34.20 - 43.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USAI?
В прошлом Pacer American Energy Independence ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.43 и 4.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.43
- Open
- 39.09
- Bid
- 38.52
- Ask
- 38.82
- Low
- 38.52
- High
- 39.09
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -2.31%
- Месячное изменение
- -2.73%
- 6-месячное изменение
- 0.13%
- Годовое изменение
- 4.96%
- Акт.
- 55.0
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
- 51.2
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
- 3.7%
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
- 418
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
- 547
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.