USAI: Pacer American Energy Independence ETF

38.52 USD 0.91 (2.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс USAI за сегодня изменился на -2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.52, а максимальная — 39.09.

Следите за динамикой Pacer American Energy Independence ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USAI сегодня?

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) сегодня оценивается на уровне 38.52. Инструмент торгуется в пределах 38.52 - 39.09, вчерашнее закрытие составило 39.43, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer American Energy Independence ETF?

Pacer American Energy Independence ETF в настоящее время оценивается в 38.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.96% и USD. Отслеживайте движения USAI на графике в реальном времени.

Как купить акции USAI?

Вы можете купить акции Pacer American Energy Independence ETF (USAI) по текущей цене 38.52. Ордера обычно размещаются около 38.52 или 38.82, тогда как 10 и -1.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USAI?

Инвестирование в Pacer American Energy Independence ETF предполагает учет годового диапазона 34.20 - 43.98 и текущей цены 38.52. Многие сравнивают -2.73% и 0.13% перед размещением ордеров на 38.52 или 38.82. Изучайте ежедневные изменения цены USAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции American Energy Independence ETF?

Самая высокая цена American Energy Independence ETF (USAI) за последний год составила 43.98. Акции заметно колебались в пределах 34.20 - 43.98, сравнение с 39.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer American Energy Independence ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции American Energy Independence ETF?

Самая низкая цена American Energy Independence ETF (USAI) за год составила 34.20. Сравнение с текущими 38.52 и 34.20 - 43.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USAI?

В прошлом Pacer American Energy Independence ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.43 и 4.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.52 39.09
Годовой диапазон
34.20 43.98
Предыдущее закрытие
39.43
Open
39.09
Bid
38.52
Ask
38.82
Low
38.52
High
39.09
Объем
10
Дневное изменение
-2.31%
Месячное изменение
-2.73%
6-месячное изменение
0.13%
Годовое изменение
4.96%
