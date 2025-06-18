- Übersicht
USAI: Pacer American Energy Independence ETF
Der Wechselkurs von USAI hat sich für heute um -2.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.70 bis zu einem Hoch von 38.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacer American Energy Independence ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von USAI heute?
Die Aktie von Pacer American Energy Independence ETF (USAI) notiert heute bei 37.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von 37.70 - 38.45 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 38.52 und das Handelsvolumen erreichte 23. Das Live-Chart von USAI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie USAI Dividenden?
Pacer American Energy Independence ETF wird derzeit mit 37.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USAI zu verfolgen.
Wie kaufe ich USAI-Aktien?
Sie können Aktien von Pacer American Energy Independence ETF (USAI) zum aktuellen Kurs von 37.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 37.70 oder 38.00 platziert, während 23 und -1.87% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USAI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in USAI-Aktien?
Bei einer Investition in Pacer American Energy Independence ETF müssen die jährliche Spanne 34.20 - 43.98 und der aktuelle Kurs 37.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.80% und -2.00%, bevor sie Orders zu 37.70 oder 38.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USAI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von American Energy Independence ETF?
Der höchste Kurs von American Energy Independence ETF (USAI) im vergangenen Jahr lag bei 43.98. Innerhalb von 34.20 - 43.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 38.52 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacer American Energy Independence ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von American Energy Independence ETF?
Der niedrigste Kurs von American Energy Independence ETF (USAI) im Laufe des Jahres betrug 34.20. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 37.70 und der Spanne 34.20 - 43.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USAI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von USAI statt?
Pacer American Energy Independence ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 38.52 und 2.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.52
- Eröffnung
- 38.42
- Bid
- 37.70
- Ask
- 38.00
- Tief
- 37.70
- Hoch
- 38.45
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- -2.13%
- Monatsänderung
- -4.80%
- 6-Monatsänderung
- -2.00%
- Jahresänderung
- 2.72%