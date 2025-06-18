CotaçõesSeções
Moedas / USAI
Voltar para Ações

USAI: Pacer American Energy Independence ETF

38.52 USD 0.91 (2.31%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do USAI para hoje mudou para -2.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.52 e o mais alto foi 39.09.

Veja a dinâmica do par de moedas Pacer American Energy Independence ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USAI Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de USAI hoje?

Hoje Pacer American Energy Independence ETF (USAI) está avaliado em 38.52. O instrumento é negociado dentro de 38.52 - 39.09, o fechamento de ontem foi 39.43, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USAI em tempo real.

As ações de Pacer American Energy Independence ETF pagam dividendos?

Atualmente Pacer American Energy Independence ETF está avaliado em 38.52. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.96% e USD. Monitore os movimentos de USAI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de USAI?

Você pode comprar ações de Pacer American Energy Independence ETF (USAI) pelo preço atual 38.52. Ordens geralmente são executadas perto de 38.52 ou 38.82, enquanto 10 e -1.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USAI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de USAI?

Investir em Pacer American Energy Independence ETF envolve considerar a faixa anual 34.20 - 43.98 e o preço atual 38.52. Muitos comparam -2.73% e 0.13% antes de enviar ordens em 38.52 ou 38.82. Estude as mudanças diárias de preço de USAI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações American Energy Independence ETF?

O maior preço de American Energy Independence ETF (USAI) no último ano foi 43.98. As ações oscilaram bastante dentro de 34.20 - 43.98, e a comparação com 39.43 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacer American Energy Independence ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações American Energy Independence ETF?

O menor preço de American Energy Independence ETF (USAI) no ano foi 34.20. A comparação com o preço atual 38.52 e 34.20 - 43.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USAI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de USAI?

No passado Pacer American Energy Independence ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.43 e 4.96% após os eventos corporativos.

Faixa diária
38.52 39.09
Faixa anual
34.20 43.98
Fechamento anterior
39.43
Open
39.09
Bid
38.52
Ask
38.82
Low
38.52
High
39.09
Volume
10
Mudança diária
-2.31%
Mudança mensal
-2.73%
Mudança de 6 meses
0.13%
Mudança anual
4.96%
10 outubro, sexta-feira
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
55.0
Projeç.
55.2
Prév.
55.1
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
51.2
Projeç.
49.8
Prév.
51.7
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.6%
Projeç.
4.8%
Prév.
4.7%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.7%
Projeç.
4.0%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
418
Projeç.
Prév.
422
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
547
Projeç.
Prév.
549
18:00
USD
Saldo Orçamental Federal
Atu.
Projeç.
$​57.6 bilh
Prév.
$​-344.8 bilh
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.