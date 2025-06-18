- Visão do mercado
USAI: Pacer American Energy Independence ETF
A taxa do USAI para hoje mudou para -2.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.52 e o mais alto foi 39.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacer American Energy Independence ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USAI Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de USAI hoje?
Hoje Pacer American Energy Independence ETF (USAI) está avaliado em 38.52. O instrumento é negociado dentro de 38.52 - 39.09, o fechamento de ontem foi 39.43, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USAI em tempo real.
As ações de Pacer American Energy Independence ETF pagam dividendos?
Atualmente Pacer American Energy Independence ETF está avaliado em 38.52. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.96% e USD. Monitore os movimentos de USAI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de USAI?
Você pode comprar ações de Pacer American Energy Independence ETF (USAI) pelo preço atual 38.52. Ordens geralmente são executadas perto de 38.52 ou 38.82, enquanto 10 e -1.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USAI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de USAI?
Investir em Pacer American Energy Independence ETF envolve considerar a faixa anual 34.20 - 43.98 e o preço atual 38.52. Muitos comparam -2.73% e 0.13% antes de enviar ordens em 38.52 ou 38.82. Estude as mudanças diárias de preço de USAI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações American Energy Independence ETF?
O maior preço de American Energy Independence ETF (USAI) no último ano foi 43.98. As ações oscilaram bastante dentro de 34.20 - 43.98, e a comparação com 39.43 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacer American Energy Independence ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações American Energy Independence ETF?
O menor preço de American Energy Independence ETF (USAI) no ano foi 34.20. A comparação com o preço atual 38.52 e 34.20 - 43.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USAI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de USAI?
No passado Pacer American Energy Independence ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.43 e 4.96% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 39.43
- Open
- 39.09
- Bid
- 38.52
- Ask
- 38.82
- Low
- 38.52
- High
- 39.09
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -2.31%
- Mudança mensal
- -2.73%
- Mudança de 6 meses
- 0.13%
- Mudança anual
- 4.96%
- Atu.
- 55.0
- Projeç.
- 55.2
- Prév.
- 55.1
- Atu.
- 51.2
- Projeç.
- 49.8
- Prév.
- 51.7
- Atu.
- 4.6%
- Projeç.
- 4.8%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
- 3.7%
- Projeç.
- 4.0%
- Prév.
- 3.7%
- Atu.
- 418
- Projeç.
- Prév.
- 422
- Atu.
- 547
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- $57.6 bilh
- Prév.
- $-344.8 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.