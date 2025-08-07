FiyatlarBölümler
UPWK: Upwork Inc

20.07 USD 0.47 (2.40%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UPWK fiyatı bugün 2.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.19 ve Yüksek fiyatı olarak 20.38 aralığında işlem gördü.

Upwork Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.19 20.38
Yıllık aralık
9.92 20.38
Önceki kapanış
19.60
Açılış
19.64
Satış
20.07
Alış
20.37
Düşük
19.19
Yüksek
20.38
Hacim
10.568 K
Günlük değişim
2.40%
Aylık değişim
32.21%
6 aylık değişim
55.58%
Yıllık değişim
91.69%
