Dövizler / UPWK
UPWK: Upwork Inc
20.07 USD 0.47 (2.40%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UPWK fiyatı bugün 2.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.19 ve Yüksek fiyatı olarak 20.38 aralığında işlem gördü.
Upwork Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
UPWK haberleri
- Upwork (UPWK) Surges 8.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- BTIG, Fiverr’ı Alım’a yükseltti, yeniden yapılanma ve iyileşen görünüm ile %23 yükseliş öngörüyor
- BTIG lifts Fiverr to Buy, sees 23% upside on restructuring and improving outlook
- BTIG, yeniden yapılanma faydaları nedeniyle Fiverr hissesini Alım’a yükseltti
- Fiverr stock rating upgraded to Buy by BTIG on restructuring benefits
- Upwork hisseleri 18,15 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Upwork stock hits 52-week high at 18.15 USD
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- JMP Securities, Upwork hissesi için Piyasa Performansı Üstü notunu ve 20 dolar hedefini korudu
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Upwork stock, maintains $20 target
- Upwork Inc. (UPWK) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- Upwork Goldman Sachs Konferansı’nda: Stratejik Yapay Zeka Genişlemesi
- Upwork at Goldman Sachs Conference: Strategic AI Expansion
- San Francisco Probes Scale AI Over Labor Practices After $14 Billion Meta Deal, Raising Questions On Gig Worker Rights In AI Boom: Report - Meta Platforms (NASDAQ:META), Upwork (NASDAQ:UPWK)
- Upwork Stock Is Moving Higher After The Close: What's Going On? - Upwork (NASDAQ:UPWK)
- Upwork authorizes additional $100 million share repurchase program
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Upwork’s Olivier sells $31,136 in shares
- Best Gig Economy Stocks That Can Strengthen Your Portfolio
- Upwork names Anthony Kappus as first chief operating officer
- Upwork Shares Jump 10% on Q2 Earnings Beat & Robust 2025 Guidance
- Goldman Sachs lowers Upwork stock price target to $24, maintains Buy rating
- Upwork Q2 2025 slides: record profitability amid AI-driven growth strategy
- Upwork Inc. (UPWK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
19.19 20.38
Yıllık aralık
9.92 20.38
- Önceki kapanış
- 19.60
- Açılış
- 19.64
- Satış
- 20.07
- Alış
- 20.37
- Düşük
- 19.19
- Yüksek
- 20.38
- Hacim
- 10.568 K
- Günlük değişim
- 2.40%
- Aylık değişim
- 32.21%
- 6 aylık değişim
- 55.58%
- Yıllık değişim
- 91.69%
21 Eylül, Pazar