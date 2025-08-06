Divisas / UPWK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UPWK: Upwork Inc
18.14 USD 1.04 (6.08%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UPWK de hoy ha cambiado un 6.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.14, mientras que el máximo ha alcanzado 18.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Upwork Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPWK News
- Las acciones de Upwork alcanzan un máximo de 52 semanas a 18,15 dólares
- Acciones de Upwork alcanzan un máximo de 52 semanas a 18.15 USD
- Upwork stock hits 52-week high at 18.15 USD
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- JMP Securities reitera calificación de Mejor Rendimiento para acciones de Upwork, mantiene objetivo de $20
- JMP Securities mantiene calificación de Superar Mercado para Upwork con objetivo de $20
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Upwork stock, maintains $20 target
- Upwork Inc. (UPWK) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- Upwork en la Conferencia de Goldman Sachs: Expansión estratégica en IA
- Upwork en conferencia de Goldman Sachs: Expansión estratégica en IA
- Upwork at Goldman Sachs Conference: Strategic AI Expansion
- San Francisco Probes Scale AI Over Labor Practices After $14 Billion Meta Deal, Raising Questions On Gig Worker Rights In AI Boom: Report - Meta Platforms (NASDAQ:META), Upwork (NASDAQ:UPWK)
- Upwork Stock Is Moving Higher After The Close: What's Going On? - Upwork (NASDAQ:UPWK)
- Upwork authorizes additional $100 million share repurchase program
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Upwork’s Olivier sells $31,136 in shares
- Best Gig Economy Stocks That Can Strengthen Your Portfolio
- Upwork names Anthony Kappus as first chief operating officer
- Upwork Shares Jump 10% on Q2 Earnings Beat & Robust 2025 Guidance
- Goldman Sachs lowers Upwork stock price target to $24, maintains Buy rating
- Upwork Q2 2025 slides: record profitability amid AI-driven growth strategy
- Upwork Inc. (UPWK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Upwork (UPWK) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Upwork (UPWK) Q2 Revenue Beats by 4%
Rango diario
17.14 18.21
Rango anual
9.92 18.21
- Cierres anteriores
- 17.10
- Open
- 17.14
- Bid
- 18.14
- Ask
- 18.44
- Low
- 17.14
- High
- 18.21
- Volumen
- 8.005 K
- Cambio diario
- 6.08%
- Cambio mensual
- 19.50%
- Cambio a 6 meses
- 40.62%
- Cambio anual
- 73.26%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B