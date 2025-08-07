통화 / UPWK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
UPWK: Upwork Inc
20.07 USD 0.47 (2.40%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UPWK 환율이 오늘 2.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.19이고 고가는 20.38이었습니다.
Upwork Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPWK News
- Upwork (UPWK) Surges 8.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- BTIG, Fiverr 구조조정과 전망 개선으로 매수 등급 상향... 23% 상승 여력 전망
- BTIG lifts Fiverr to Buy, sees 23% upside on restructuring and improving outlook
- 파이버 주식, BTIG에서 ’매수’로 상향…구조조정 효과 기대
- Fiverr stock rating upgraded to Buy by BTIG on restructuring benefits
- 업워크, 주당 18.15달러로 52주 최고치 경신
- Upwork stock hits 52-week high at 18.15 USD
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- 업워크, JMP 증권 ’시장 수익률 상회’ 등급 재확인, 목표가 $20 유지
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Upwork stock, maintains $20 target
- Upwork Inc. (UPWK) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- 업워크, 골드만삭스 컨퍼런스서 AI 전략 확장 발표
- Upwork at Goldman Sachs Conference: Strategic AI Expansion
- San Francisco Probes Scale AI Over Labor Practices After $14 Billion Meta Deal, Raising Questions On Gig Worker Rights In AI Boom: Report - Meta Platforms (NASDAQ:META), Upwork (NASDAQ:UPWK)
- Upwork Stock Is Moving Higher After The Close: What's Going On? - Upwork (NASDAQ:UPWK)
- Upwork authorizes additional $100 million share repurchase program
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Upwork’s Olivier sells $31,136 in shares
- Best Gig Economy Stocks That Can Strengthen Your Portfolio
- Upwork names Anthony Kappus as first chief operating officer
- Upwork Shares Jump 10% on Q2 Earnings Beat & Robust 2025 Guidance
- Goldman Sachs lowers Upwork stock price target to $24, maintains Buy rating
- Upwork Q2 2025 slides: record profitability amid AI-driven growth strategy
- Upwork Inc. (UPWK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
19.19 20.38
년간 변동
9.92 20.38
- 이전 종가
- 19.60
- 시가
- 19.64
- Bid
- 20.07
- Ask
- 20.37
- 저가
- 19.19
- 고가
- 20.38
- 볼륨
- 10.568 K
- 일일 변동
- 2.40%
- 월 변동
- 32.21%
- 6개월 변동
- 55.58%
- 년간 변동율
- 91.69%
20 9월, 토요일