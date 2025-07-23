Валюты / UPWK
UPWK: Upwork Inc
17.10 USD 0.31 (1.85%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UPWK за сегодня изменился на 1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.61, а максимальная — 17.22.
Следите за динамикой Upwork Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UPWK
- JMP Securities подтверждает рейтинг "Market Outperform" для акций Upwork, сохраняя целевую цену $20
- Upwork Inc. (UPWK) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- Upwork на конференции Goldman Sachs: стратегическое расширение в сфере ИИ
- San Francisco Probes Scale AI Over Labor Practices After $14 Billion Meta Deal, Raising Questions On Gig Worker Rights In AI Boom: Report - Meta Platforms (NASDAQ:META), Upwork (NASDAQ:UPWK)
- Upwork Stock Is Moving Higher After The Close: What's Going On? - Upwork (NASDAQ:UPWK)
- Upwork authorizes additional $100 million share repurchase program
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Upwork’s Olivier sells $31,136 in shares
- Best Gig Economy Stocks That Can Strengthen Your Portfolio
- Upwork names Anthony Kappus as first chief operating officer
- Upwork Shares Jump 10% on Q2 Earnings Beat & Robust 2025 Guidance
- Goldman Sachs lowers Upwork stock price target to $24, maintains Buy rating
- Upwork Q2 2025 slides: record profitability amid AI-driven growth strategy
- Upwork Inc. (UPWK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Upwork (UPWK) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Upwork (UPWK) Q2 Revenue Beats by 4%
- Upwork Stock Climbs After Strong Q2 Earnings Report: Details - Upwork (NASDAQ:UPWK)
- Upwork shares soar as earnings and guidance beat expectations
- Crexendo (CXDO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Upwork Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Prediction: 2 Stocks That'll Be Worth More Than BigBear.ai 3 Years From Now
- Upwork rolls out 75+ AI innovations in summer 2025 update
Дневной диапазон
16.61 17.22
Годовой диапазон
9.92 18.15
- Предыдущее закрытие
- 16.79
- Open
- 16.87
- Bid
- 17.10
- Ask
- 17.40
- Low
- 16.61
- High
- 17.22
- Объем
- 4.697 K
- Дневное изменение
- 1.85%
- Месячное изменение
- 12.65%
- 6-месячное изменение
- 32.56%
- Годовое изменение
- 63.32%
