UPWK: Upwork Inc

19.60 USD 1.46 (8.05%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UPWK hat sich für heute um 8.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.47 bis zu einem Hoch von 19.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Upwork Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UPWK News

Tagesspanne
18.47 19.74
Jahresspanne
9.92 19.74
Vorheriger Schlusskurs
18.14
Eröffnung
18.50
Bid
19.60
Ask
19.90
Tief
18.47
Hoch
19.74
Volumen
14.314 K
Tagesänderung
8.05%
Monatsänderung
29.12%
6-Monatsänderung
51.94%
Jahresänderung
87.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K