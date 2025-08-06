Währungen / UPWK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UPWK: Upwork Inc
19.60 USD 1.46 (8.05%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UPWK hat sich für heute um 8.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.47 bis zu einem Hoch von 19.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Upwork Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPWK News
- BTIG stuft Fiverr-Aktie hoch: Restrukturierung als Kurstreiber
- Fiverr stock rating upgraded to Buy by BTIG on restructuring benefits
- Upwork-Aktie markiert 52-Wochen-Hoch – Starke Kennzahlen stützen den Kurs
- Upwork stock hits 52-week high at 18.15 USD
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- JMP Securities bestätigt "Market Outperform" für Upwork und Kursziel von 20 US-Dollar
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Upwork stock, maintains $20 target
- Upwork Inc. (UPWK) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- Upwork auf Goldman Sachs Konferenz: Strategischer Ausbau durch KI und Enterprise-Fokus
- Upwork at Goldman Sachs Conference: Strategic AI Expansion
- San Francisco Probes Scale AI Over Labor Practices After $14 Billion Meta Deal, Raising Questions On Gig Worker Rights In AI Boom: Report - Meta Platforms (NASDAQ:META), Upwork (NASDAQ:UPWK)
- Upwork Stock Is Moving Higher After The Close: What's Going On? - Upwork (NASDAQ:UPWK)
- Upwork authorizes additional $100 million share repurchase program
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Upwork’s Olivier sells $31,136 in shares
- Best Gig Economy Stocks That Can Strengthen Your Portfolio
- Upwork names Anthony Kappus as first chief operating officer
- Upwork Shares Jump 10% on Q2 Earnings Beat & Robust 2025 Guidance
- Goldman Sachs lowers Upwork stock price target to $24, maintains Buy rating
- Upwork Q2 2025 slides: record profitability amid AI-driven growth strategy
- Upwork Inc. (UPWK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Upwork (UPWK) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Upwork (UPWK) Q2 Revenue Beats by 4%
- Upwork Stock Climbs After Strong Q2 Earnings Report: Details - Upwork (NASDAQ:UPWK)
Tagesspanne
18.47 19.74
Jahresspanne
9.92 19.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.14
- Eröffnung
- 18.50
- Bid
- 19.60
- Ask
- 19.90
- Tief
- 18.47
- Hoch
- 19.74
- Volumen
- 14.314 K
- Tagesänderung
- 8.05%
- Monatsänderung
- 29.12%
- 6-Monatsänderung
- 51.94%
- Jahresänderung
- 87.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K