UPWK: Upwork Inc

19.60 USD 1.46 (8.05%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UPWKの今日の為替レートは、8.05%変化しました。日中、通貨は1あたり18.47の安値と19.74の高値で取引されました。

Upwork Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.47 19.74
1年のレンジ
9.92 19.74
以前の終値
18.14
始値
18.50
買値
19.60
買値
19.90
安値
18.47
高値
19.74
出来高
14.314 K
1日の変化
8.05%
1ヶ月の変化
29.12%
6ヶ月の変化
51.94%
1年の変化
87.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K