通貨 / UPWK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
UPWK: Upwork Inc
19.60 USD 1.46 (8.05%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UPWKの今日の為替レートは、8.05%変化しました。日中、通貨は1あたり18.47の安値と19.74の高値で取引されました。
Upwork Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPWK News
- Upwork株価、18.15ドルで52週高値を記録
- Upwork stock hits 52-week high at 18.15 USD
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- JMPセキュリティーズ、Upwork株に対する「市場アウトパフォーム」評価を維持、目標価格20ドルを据え置き
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Upwork stock, maintains $20 target
- サンフランシスコが14億ドルのメタ取引後に労働慣行を調査、AIブームにおけるギグワーカーの権利について疑問を呈す
- Upwork Inc. (UPWK) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- アップワーク、ゴールドマン・サックスカンファレンスでAI戦略拡大を発表
- Upwork at Goldman Sachs Conference: Strategic AI Expansion
- San Francisco Probes Scale AI Over Labor Practices After $14 Billion Meta Deal, Raising Questions On Gig Worker Rights In AI Boom: Report - Meta Platforms (NASDAQ:META), Upwork (NASDAQ:UPWK)
- Upwork Stock Is Moving Higher After The Close: What's Going On? - Upwork (NASDAQ:UPWK)
- Upwork authorizes additional $100 million share repurchase program
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Upwork’s Olivier sells $31,136 in shares
- Best Gig Economy Stocks That Can Strengthen Your Portfolio
- Upwork names Anthony Kappus as first chief operating officer
- Upwork Shares Jump 10% on Q2 Earnings Beat & Robust 2025 Guidance
- Goldman Sachs lowers Upwork stock price target to $24, maintains Buy rating
- Upwork Q2 2025 slides: record profitability amid AI-driven growth strategy
- Upwork Inc. (UPWK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Upwork (UPWK) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Upwork (UPWK) Q2 Revenue Beats by 4%
- Upwork Stock Climbs After Strong Q2 Earnings Report: Details - Upwork (NASDAQ:UPWK)
- Upwork shares soar as earnings and guidance beat expectations
1日のレンジ
18.47 19.74
1年のレンジ
9.92 19.74
- 以前の終値
- 18.14
- 始値
- 18.50
- 買値
- 19.60
- 買値
- 19.90
- 安値
- 18.47
- 高値
- 19.74
- 出来高
- 14.314 K
- 1日の変化
- 8.05%
- 1ヶ月の変化
- 29.12%
- 6ヶ月の変化
- 51.94%
- 1年の変化
- 87.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K