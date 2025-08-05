Moedas / UPWK
UPWK: Upwork Inc
19.03 USD 0.89 (4.91%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UPWK para hoje mudou para 4.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.47 e o mais alto foi 19.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Upwork Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
18.47 19.57
Faixa anual
9.92 19.57
- Fechamento anterior
- 18.14
- Open
- 18.50
- Bid
- 19.03
- Ask
- 19.33
- Low
- 18.47
- High
- 19.57
- Volume
- 4.823 K
- Mudança diária
- 4.91%
- Mudança mensal
- 25.36%
- Mudança de 6 meses
- 47.52%
- Mudança anual
- 81.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh