Dövizler / UNTY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UNTY: Unity Bancorp Inc - Common Stock
51.45 USD 2.27 (4.23%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UNTY fiyatı bugün -4.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.43 ve Yüksek fiyatı olarak 53.67 aralığında işlem gördü.
Unity Bancorp Inc - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNTY haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 4 Bank Stocks With Dividend Hikes This Week to Keep on Your Radar
- Unity Bancorp declares $0.15 per share cash dividend
- Unity Bancorp: Lock In Profit, Run Some House Money (NASDAQ:UNTY)
- Unity Bancorp (UNTY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Unity earnings beat by $0.43, revenue topped estimates
- Unity Bancorp: Earnings Likely To Continue To Grow, But Stock Almost Fairly Valued (UNTY)
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Unity Bank Expands Branch Network with Opening of New Location in Madison, New Jersey
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Unity Bancorp declares dividend for shareholders
- Unity Bancorp: Quality At A Decent Price (NASDAQ:UNTY)
- Unity Bancorp Stock: Batting Away Tariff Concerns (NASDAQ:UNTY)
- Unity Bancorp: No Tariff Impact On Loan Demand (NASDAQ:UNTY)
- Wall Street Week Ahead
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Buy Two IDEAL March ‘Safer’ Dividend Dogs Of 34 Barron’s 2025 Pro-Picks
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Günlük aralık
51.43 53.67
Yıllık aralık
32.30 54.64
- Önceki kapanış
- 53.72
- Açılış
- 53.67
- Satış
- 51.45
- Alış
- 51.75
- Düşük
- 51.43
- Yüksek
- 53.67
- Hacim
- 114
- Günlük değişim
- -4.23%
- Aylık değişim
- -0.83%
- 6 aylık değişim
- 27.29%
- Yıllık değişim
- 50.79%
21 Eylül, Pazar