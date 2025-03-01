Moedas / UNTY
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UNTY: Unity Bancorp Inc - Common Stock
53.31 USD 1.36 (2.62%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UNTY para hoje mudou para 2.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 52.13 e o mais alto foi 53.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Unity Bancorp Inc - Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNTY Notícias
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 4 Bank Stocks With Dividend Hikes This Week to Keep on Your Radar
- Unity Bancorp declares $0.15 per share cash dividend
- Unity Bancorp: Lock In Profit, Run Some House Money (NASDAQ:UNTY)
- Unity Bancorp (UNTY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Unity earnings beat by $0.43, revenue topped estimates
- Unity Bancorp: Earnings Likely To Continue To Grow, But Stock Almost Fairly Valued (UNTY)
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Unity Bank Expands Branch Network with Opening of New Location in Madison, New Jersey
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Unity Bancorp declares dividend for shareholders
- Unity Bancorp: Quality At A Decent Price (NASDAQ:UNTY)
- Unity Bancorp Stock: Batting Away Tariff Concerns (NASDAQ:UNTY)
- Unity Bancorp: No Tariff Impact On Loan Demand (NASDAQ:UNTY)
- Wall Street Week Ahead
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Buy Two IDEAL March ‘Safer’ Dividend Dogs Of 34 Barron’s 2025 Pro-Picks
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Faixa diária
52.13 53.41
Faixa anual
32.30 54.64
- Fechamento anterior
- 51.95
- Open
- 52.50
- Bid
- 53.31
- Ask
- 53.61
- Low
- 52.13
- High
- 53.41
- Volume
- 31
- Mudança diária
- 2.62%
- Mudança mensal
- 2.76%
- Mudança de 6 meses
- 31.89%
- Mudança anual
- 56.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh