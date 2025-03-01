货币 / UNTY
UNTY: Unity Bancorp Inc - Common Stock
52.57 USD 1.30 (2.54%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UNTY汇率已更改2.54%。当日，交易品种以低点49.76和高点52.72进行交易。
关注Unity Bancorp Inc - Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNTY新闻
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 4 Bank Stocks With Dividend Hikes This Week to Keep on Your Radar
- Unity Bancorp declares $0.15 per share cash dividend
- Unity Bancorp: Lock In Profit, Run Some House Money (NASDAQ:UNTY)
- Unity Bancorp (UNTY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Unity earnings beat by $0.43, revenue topped estimates
- Unity Bancorp: Earnings Likely To Continue To Grow, But Stock Almost Fairly Valued (UNTY)
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Unity Bank Expands Branch Network with Opening of New Location in Madison, New Jersey
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Unity Bancorp declares dividend for shareholders
- Unity Bancorp: Quality At A Decent Price (NASDAQ:UNTY)
- Unity Bancorp Stock: Batting Away Tariff Concerns (NASDAQ:UNTY)
- Unity Bancorp: No Tariff Impact On Loan Demand (NASDAQ:UNTY)
- Wall Street Week Ahead
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Buy Two IDEAL March ‘Safer’ Dividend Dogs Of 34 Barron’s 2025 Pro-Picks
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
日范围
49.76 52.72
年范围
32.30 54.64
- 前一天收盘价
- 51.27
- 开盘价
- 51.54
- 卖价
- 52.57
- 买价
- 52.87
- 最低价
- 49.76
- 最高价
- 52.72
- 交易量
- 45
- 日变化
- 2.54%
- 月变化
- 1.33%
- 6个月变化
- 30.06%
- 年变化
- 54.07%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值