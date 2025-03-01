통화 / UNTY
UNTY: Unity Bancorp Inc - Common Stock
51.45 USD 2.27 (4.23%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UNTY 환율이 오늘 -4.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 51.43이고 고가는 53.67이었습니다.
Unity Bancorp Inc - Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
51.43 53.67
년간 변동
32.30 54.64
- 이전 종가
- 53.72
- 시가
- 53.67
- Bid
- 51.45
- Ask
- 51.75
- 저가
- 51.43
- 고가
- 53.67
- 볼륨
- 114
- 일일 변동
- -4.23%
- 월 변동
- -0.83%
- 6개월 변동
- 27.29%
- 년간 변동율
- 50.79%
20 9월, 토요일