通貨 / UNTY
UNTY: Unity Bancorp Inc - Common Stock

53.72 USD 1.77 (3.41%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UNTYの今日の為替レートは、3.41%変化しました。日中、通貨は1あたり51.37の安値と53.91の高値で取引されました。

Unity Bancorp Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

UNTY News

1日のレンジ
51.37 53.91
1年のレンジ
32.30 54.64
以前の終値
51.95
始値
51.95
買値
53.72
買値
54.02
安値
51.37
高値
53.91
出来高
78
1日の変化
3.41%
1ヶ月の変化
3.55%
6ヶ月の変化
32.90%
1年の変化
57.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K