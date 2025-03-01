通貨 / UNTY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
UNTY: Unity Bancorp Inc - Common Stock
53.72 USD 1.77 (3.41%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UNTYの今日の為替レートは、3.41%変化しました。日中、通貨は1あたり51.37の安値と53.91の高値で取引されました。
Unity Bancorp Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNTY News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 4 Bank Stocks With Dividend Hikes This Week to Keep on Your Radar
- Unity Bancorp declares $0.15 per share cash dividend
- Unity Bancorp: Lock In Profit, Run Some House Money (NASDAQ:UNTY)
- Unity Bancorp (UNTY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Unity earnings beat by $0.43, revenue topped estimates
- Unity Bancorp: Earnings Likely To Continue To Grow, But Stock Almost Fairly Valued (UNTY)
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Unity Bank Expands Branch Network with Opening of New Location in Madison, New Jersey
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Unity Bancorp declares dividend for shareholders
- Unity Bancorp: Quality At A Decent Price (NASDAQ:UNTY)
- Unity Bancorp Stock: Batting Away Tariff Concerns (NASDAQ:UNTY)
- Unity Bancorp: No Tariff Impact On Loan Demand (NASDAQ:UNTY)
- Wall Street Week Ahead
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Buy Two IDEAL March ‘Safer’ Dividend Dogs Of 34 Barron’s 2025 Pro-Picks
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
1日のレンジ
51.37 53.91
1年のレンジ
32.30 54.64
- 以前の終値
- 51.95
- 始値
- 51.95
- 買値
- 53.72
- 買値
- 54.02
- 安値
- 51.37
- 高値
- 53.91
- 出来高
- 78
- 1日の変化
- 3.41%
- 1ヶ月の変化
- 3.55%
- 6ヶ月の変化
- 32.90%
- 1年の変化
- 57.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K