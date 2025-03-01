KurseKategorien
UNTY: Unity Bancorp Inc - Common Stock

52.75 USD 0.97 (1.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UNTY hat sich für heute um -1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.74 bis zu einem Hoch von 53.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Unity Bancorp Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
52.74 53.67
Jahresspanne
32.30 54.64
Vorheriger Schlusskurs
53.72
Eröffnung
53.67
Bid
52.75
Ask
53.05
Tief
52.74
Hoch
53.67
Volumen
22
Tagesänderung
-1.81%
Monatsänderung
1.68%
6-Monatsänderung
30.50%
Jahresänderung
54.60%
