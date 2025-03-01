Währungen / UNTY
UNTY: Unity Bancorp Inc - Common Stock
52.75 USD 0.97 (1.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UNTY hat sich für heute um -1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.74 bis zu einem Hoch von 53.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Unity Bancorp Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNTY News
Tagesspanne
52.74 53.67
Jahresspanne
32.30 54.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.72
- Eröffnung
- 53.67
- Bid
- 52.75
- Ask
- 53.05
- Tief
- 52.74
- Hoch
- 53.67
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -1.81%
- Monatsänderung
- 1.68%
- 6-Monatsänderung
- 30.50%
- Jahresänderung
- 54.60%
