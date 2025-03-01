Валюты / UNTY
UNTY: Unity Bancorp Inc - Common Stock
51.27 USD 0.85 (1.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UNTY за сегодня изменился на -1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.74, а максимальная — 51.48.
Следите за динамикой Unity Bancorp Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
50.74 51.48
Годовой диапазон
32.30 54.64
- Предыдущее закрытие
- 52.12
- Open
- 51.48
- Bid
- 51.27
- Ask
- 51.57
- Low
- 50.74
- High
- 51.48
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- -1.63%
- Месячное изменение
- -1.18%
- 6-месячное изменение
- 26.84%
- Годовое изменение
- 50.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.