UNIT: Uniti Group Inc - Common Stock

6.42 USD 0.46 (6.69%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UNIT fiyatı bugün -6.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.41 ve Yüksek fiyatı olarak 6.88 aralığında işlem gördü.

Uniti Group Inc - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

UNIT haberleri

Günlük aralık
6.41 6.88
Yıllık aralık
3.99 7.48
Önceki kapanış
6.88
Açılış
6.88
Satış
6.42
Alış
6.72
Düşük
6.41
Yüksek
6.88
Hacim
11.154 K
Günlük değişim
-6.69%
Aylık değişim
2.72%
6 aylık değişim
27.89%
Yıllık değişim
13.63%
21 Eylül, Pazar