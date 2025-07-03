Валюты / UNIT
UNIT: Uniti Group Inc - Common Stock
6.59 USD 0.18 (2.66%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UNIT за сегодня изменился на -2.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.45, а максимальная — 6.75.
Следите за динамикой Uniti Group Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.45 6.75
Годовой диапазон
3.99 7.48
- Предыдущее закрытие
- 6.77
- Open
- 6.70
- Bid
- 6.59
- Ask
- 6.89
- Low
- 6.45
- High
- 6.75
- Объем
- 4.403 K
- Дневное изменение
- -2.66%
- Месячное изменение
- 5.44%
- 6-месячное изменение
- 31.27%
- Годовое изменение
- 16.64%
