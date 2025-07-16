Devises / UNIT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UNIT: Uniti Group Inc - Common Stock
6.42 USD 0.46 (6.69%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UNIT a changé de -6.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.41 et à un maximum de 6.88.
Suivez la dynamique Uniti Group Inc - Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNIT Nouvelles
- Uniti Group à la Conférence mondiale des communications : Focus stratégique sur la fibre
- Uniti Group at Global Communications Conference: Strategic Fiber Focus
- Kinetic receives $156.6 million in BEAD grants for rural fiber expansion
- Strength Seen in Uniti (UNIT): Can Its 12.7% Jump Turn into More Strength?
- Unity Group LLC (UNIT) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Uniti Group Inc stock hits 52-week low at 5.88 USD
- Will AI-Driven Fiber Boom Boost MasTec's Communications Business?
- Uniti Group at TD Cowen Summit: Strategic Insights on Fiber and AI
- Uniti Group stock price target raised to $7.50 from $3.50 at BofA Securities
- Raymond James raises Uniti Group stock price target to $11 on FTTH potential
- Uniti Group Remains A Strong Candidate Following Its Massive Merger (NASDAQ:UNIT)
- Uniti Group earnings missed by $0.16, revenue fell short of estimates
- Uniti Group (UNIT) Q2 FFO and Revenues Lag Estimates
- Uniti Q2 2025 presentation: Fiber growth accelerates amid revenue challenges
- Vornado (VNO) Beats Q2 FFO Estimates
- Uniti Group stock hits 52-week high at $7.57
- Uniti Group completes internal reorganization following Windstream merger
- CTO Realty (CTO) Q2 FFO Lag Estimates
- Uniti Group completes move to Delaware ahead of planned Windstream merger
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- Top 2 Real Estate Stocks That May Collapse This quarter - Uniti Group (NASDAQ:UNIT), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Uniti receives final regulatory approval for Windstream merger
- Uniti (UNIT) Moves 10.2% Higher: Will This Strength Last?
- TD Cowen Reaffirms Buy on Uniti Group Inc. (UNIT) with a $9 Target
Range quotidien
6.41 6.88
Range Annuel
3.99 7.48
- Clôture Précédente
- 6.88
- Ouverture
- 6.88
- Bid
- 6.42
- Ask
- 6.72
- Plus Bas
- 6.41
- Plus Haut
- 6.88
- Volume
- 11.154 K
- Changement quotidien
- -6.69%
- Changement Mensuel
- 2.72%
- Changement à 6 Mois
- 27.89%
- Changement Annuel
- 13.63%
20 septembre, samedi