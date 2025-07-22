Divisas / UNIT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UNIT: Uniti Group Inc - Common Stock
6.61 USD 0.02 (0.30%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UNIT de hoy ha cambiado un 0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.59, mientras que el máximo ha alcanzado 6.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Uniti Group Inc - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNIT News
- Uniti Group en Conferencia Global: Enfoque Estratégico en Fibra Óptica
- Uniti Group en la Conferencia Global de Comunicaciones: Enfoque Estratégico en Fibra
- Uniti Group at Global Communications Conference: Strategic Fiber Focus
- Kinetic receives $156.6 million in BEAD grants for rural fiber expansion
- Strength Seen in Uniti (UNIT): Can Its 12.7% Jump Turn into More Strength?
- Unity Group LLC (UNIT) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Uniti Group Inc stock hits 52-week low at 5.88 USD
- Will AI-Driven Fiber Boom Boost MasTec's Communications Business?
- Uniti Group at TD Cowen Summit: Strategic Insights on Fiber and AI
- Uniti Group stock price target raised to $7.50 from $3.50 at BofA Securities
- Raymond James raises Uniti Group stock price target to $11 on FTTH potential
- Uniti Group Remains A Strong Candidate Following Its Massive Merger (NASDAQ:UNIT)
- Uniti Group earnings missed by $0.16, revenue fell short of estimates
- Uniti Group (UNIT) Q2 FFO and Revenues Lag Estimates
- Uniti Q2 2025 presentation: Fiber growth accelerates amid revenue challenges
- Vornado (VNO) Beats Q2 FFO Estimates
- Uniti Group stock hits 52-week high at $7.57
- Uniti Group completes internal reorganization following Windstream merger
- CTO Realty (CTO) Q2 FFO Lag Estimates
- Uniti Group completes move to Delaware ahead of planned Windstream merger
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- Top 2 Real Estate Stocks That May Collapse This quarter - Uniti Group (NASDAQ:UNIT), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Uniti receives final regulatory approval for Windstream merger
- Uniti (UNIT) Moves 10.2% Higher: Will This Strength Last?
Rango diario
6.59 6.89
Rango anual
3.99 7.48
- Cierres anteriores
- 6.59
- Open
- 6.64
- Bid
- 6.61
- Ask
- 6.91
- Low
- 6.59
- High
- 6.89
- Volumen
- 5.626 K
- Cambio diario
- 0.30%
- Cambio mensual
- 5.76%
- Cambio a 6 meses
- 31.67%
- Cambio anual
- 16.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B