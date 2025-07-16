Moedas / UNIT
UNIT: Uniti Group Inc - Common Stock
6.74 USD 0.13 (1.97%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UNIT para hoje mudou para 1.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.68 e o mais alto foi 6.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Uniti Group Inc - Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
UNIT Notícias
- Uniti Group na Conferência Global de Comunicações: Foco estratégico em fibra
- Uniti Group at Global Communications Conference: Strategic Fiber Focus
- Kinetic receives $156.6 million in BEAD grants for rural fiber expansion
- Strength Seen in Uniti (UNIT): Can Its 12.7% Jump Turn into More Strength?
- Unity Group LLC (UNIT) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Uniti Group Inc stock hits 52-week low at 5.88 USD
- Will AI-Driven Fiber Boom Boost MasTec's Communications Business?
- Uniti Group at TD Cowen Summit: Strategic Insights on Fiber and AI
- Uniti Group stock price target raised to $7.50 from $3.50 at BofA Securities
- Raymond James raises Uniti Group stock price target to $11 on FTTH potential
- Uniti Group Remains A Strong Candidate Following Its Massive Merger (NASDAQ:UNIT)
- Uniti Group earnings missed by $0.16, revenue fell short of estimates
- Uniti Group (UNIT) Q2 FFO and Revenues Lag Estimates
- Uniti Q2 2025 presentation: Fiber growth accelerates amid revenue challenges
- Vornado (VNO) Beats Q2 FFO Estimates
- Uniti Group stock hits 52-week high at $7.57
- Uniti Group completes internal reorganization following Windstream merger
- CTO Realty (CTO) Q2 FFO Lag Estimates
- Uniti Group completes move to Delaware ahead of planned Windstream merger
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow In Week Ended July 25
- Top 2 Real Estate Stocks That May Collapse This quarter - Uniti Group (NASDAQ:UNIT), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Uniti receives final regulatory approval for Windstream merger
- Uniti (UNIT) Moves 10.2% Higher: Will This Strength Last?
- TD Cowen Reaffirms Buy on Uniti Group Inc. (UNIT) with a $9 Target
Faixa diária
6.68 6.83
Faixa anual
3.99 7.48
- Fechamento anterior
- 6.61
- Open
- 6.73
- Bid
- 6.74
- Ask
- 7.04
- Low
- 6.68
- High
- 6.83
- Volume
- 1.469 K
- Mudança diária
- 1.97%
- Mudança mensal
- 7.84%
- Mudança de 6 meses
- 34.26%
- Mudança anual
- 19.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh